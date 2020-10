Barcelona y la polémica interna con sus jugadores

Bartomeu.jpeg Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona.

Como la relación entre plantel y dirigencia no pasa por su mejor momento, en el vestuario tomaron la decisión de no aceptar el pedido. Y le enviaron al club un burofax en el que expresan su negativa a la adecuación salarial. Pero acá viene el comienzo de la interna dentro del grupo: tres futbolistas decidieron no firmar ese documento colectivo. Marc André Ter Stegen, Clement Lenglet y Frenkie De Jong comprenden el pedido dirigencial y por ese motivo no se plegaron a la medida grupal.

Jugadores de Barcelona.jpg Jugadores de Barcelona que se opusieron a la reducción salarial

Nadie sabe el impacto que puertas adentro puede tener la postura de estos tres futbolistas. De por sí, el vestuario del Barcelona no atraviesa su mejor momento. Lionel Messi, el referente por peso futbolístico, vio cómo el club le dio salida a su mejor amigo e incondicional dentro del plantel como Luis Suárez. A su vez, son varias las versiones que hablan de un distanciamiento del argentino con Gerard Piqué, el otro referente por historia, ya que el 10 esperaba un apoyo más explícito del defensor cuando estalló su conflicto con Bartomeu por su intención de marcharse del club catalán.