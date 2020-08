Barovero: "Gallardo es como Google, te da todas las respuestas"

Y agregó: "No sé qué le puede faltar para dirigir a la Selección porque no estuve. Hubo poco lugar para meterse entre los tres arqueros, pero creo que demostró la capacidad de tener respuestas deportivas. También hay otros técnicos que están haciéndolo bien en otros lugares. Ya va a tener su momento y ojalá que no se lo desperdicie como sucedió con otros que lograron cosas en sus clubes y no lograron llegar".

image.png Barovero quedó en la historia del River de Gallardo con un penal clave que cambió la historia con Boca.

A la hora de comparar al Muñeco con Ramón Díaz, otro de los técnicos más ganadores en la historia del Millonario, Trapito opinó: "Lo que hizo Ramón en su momento alivió mucho y allanó el camino para todos. Descontracturó y nos quitó mucha presión al plantel que estaba en ese momento, porque hace poco que se volvía a Primera. Después de ese Torneo Final 2014, el aire cambió y ya estábamos con el viento empujándonos: Marcelo se encontró con un equipo que quería seguir ganando cosas y muy predispuesto".

image.png

Barovero, que viene de vestir la camiseta de Monterrey en México, conquistó seis títulos en River, entre ellos la Libertadores 2015, la Recopa Sudamericana 2015 y la Sudamericana 2014. Pero confesó que no baraja la posibilidad de un retiro en Núñez. "Ya tuve uno inolvidable y se dio de una forma increíble. No lo imagino, al igual que volver a cualquier equipo en el que estuve, porque de todos los clubes me fui queriéndome quedar y es un peso muy grande", aseguró.