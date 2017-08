“Estoy enojado, no triste. Me fastidia tener que irme, era un sueño estar acá. El final llegó antes de lo que esperábamos”, comentó Müller, buscando calmarse luego del programa.

Sin embargo, quien no se tomó bien la eliminación fue la novia del actor, que salió con los tapones de punta contra Yanina Latorre y Ángel de Brito por sus críticas a la pareja. “A mí no me metieron los cuernos. Estoy cansada de verla hablando de la puntita”, lanzó sobre la panelista, mientras que contra el jurado sentenció: “Sos un enano de mier... La mala leche siempre vuelve”.