“Fue una mujer que encaró con muchísima fortaleza una realidad terrible, no solo desde lo personal, con un agresor que quiso matarla, sino también por la violencia que sufrió de la Justicia, del Estado en general”, afirmó Beatriz Kreitman, autora del libro Libre, no valiente (Ediciones De La Grieta) en el que reconstruye la historia de Ivana Rosales, una sobreviviente de la violencia de género y luchadora incansable por los derechos de las mujeres.

El 18 de abril de 2002, su esposo Mario Garoglio ahorcó a Ivana con un alambre, luego la golpeó con una piedra en el rostro y el cráneo y la metió en el baúl de su auto, condujo hasta la casa donde vivían en Plottier y se entregó a la Policía. En 2013, Garoglio fue condenado a 5 años de prisión por tentativa de homicidio agravado.

- ¿Qué la motivó a escribir este libro?

Me conmocionó mucho la muerte de Ivana el 6 de septiembre de 2017 por muerte súbita en su casa de Plottier, estaba embarazada y sufría de epilepsia como consecuencia de los golpes de su ex pareja. Para las mujeres, Ivana fue una precursora del Ni Una Menos neuquino. Por aquellos años no existía la ley de femicidio, no se hablaba de violencia machista y, pese a que todo le jugaba en contra, nunca se dio por vencida. Es un ejemplo de lucha, de pelear contra el silencio de las mujeres, de intentar llegar a aquellas que sufrían de abuso o violencia para que lo pudieran expresar y hacerles entender que el silencio es la peor de las condenas.

Beatriz Kreitman María Isabel Sánchez

- ¿Considera que su caso es el de la lucha contra la impunidad?

De la impunidad y el destrato. En el libro afirmo que no solo sufrió la violencia por parte de su pareja, sino que también sufrió la violencia del Estado que miró para otro lado. Fue una vergüenza absoluta el accionar de la Justicia al no establecer una protección para ella y sus tres hijos y una condena hacia esa persona violenta que abusó de sus dos hijas (N. del E.: en 2012, Garoglio fue condenado por la Justicia rionegrina a 4 años de prisión por abusar sexualmente de sus dos hijas, Mayka y Abril). Todas aquellas cosas que el Estado no debe hacer las hizo con Ivana. Una y mil veces la Justicia la puso en una situación de vulnerabilidad y ella ante todo esto ponía el cuerpo y salía adelante.

- ¿Qué cuestiones particulares le llamaron la atención al acceder al expediente judicial?

Al leerlo sentía que Ivana dejaba de ser persona para transformarse en un objeto. Lo que hizo la Justicia fue cosificarla. Cómo se iba a atrever esta mujer a decirle a su marido que quería terminar la relación, a decidir tener otra vida, de criar a sus hijos de otra manera y de poder transitar un lugar diferente para su vida.

- En el libro se destaca el testimonio de la médica del hospital Castro Rendón que recibió a Ivana brutalmente golpeada.

El libro incluye testimonios fuertes, entre ellos, el de la médica con quien Ivana establece una fuerte relación. La médica recordó con ternura y afecto cada momento como profesional y como mujer que compartió con Ivana. Una se da cuenta de cómo tuvo que pelear para que el Estado la ayude a sanar las heridas físicas, es decir, las que se veían, las que la podían dejar en una situación terriblemente deficiente. Todo eso fue pequeño al lado de la lamentable actitud que tuvo la Justicia.

- El caso trascendió las fronteras de la provincia.

Esta cuestión también cobra un valor impresionante porque ella empieza la pelea ante los organismos de derechos humanos cuando acá no se hablaba de eso. Es muy fuerte haberla visto defendiendo a sus hijos, clamando justicia ante la abogada defensora del agresor que a los jueces les dijo que “se pusieran en el lugar de Mario Garoglio” y les exigió que “juzgaran como hombres”, y el papel de las organizaciones de mujeres, como La Revuelta, que la ayudó a salir adelante. Ella traspasó las fronteras neuquinas en esto de mostrar su situación y exhibirlo en todo el país y llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde afirmó: “Acá hay una mujer a la que se le vulneraron todos sus derechos”.

Beatriz Kreitman María Isabel Sánchez

- En 2012 el suicidio de su hija Mayka, que tenía 17 años, fue un golpe durísimo para Ivana.

Fue el momento más doloroso por la determinación de una joven bella y creativa. No era una adolescente común porque le tocó vivir situaciones muy duras. La realidad la ahogó y tomó esa determinación. Fue la consecuencia de aquella violencia no atendida en tiempo y forma.

- ¿Qué legado dejó en el movimiento de mujeres?

Es un ejemplo de lucha y de fortaleza; de una mujer que nunca se victimizó, que le puso el cuerpo y salió adelante. Se superó ampliamente después de tener un marido que no la dejaba salir ni la dejaba estudiar. Que logró dar charlas en todos lados para que le sirviera a otras mujeres que estuvieran pasando este tipo de situaciones. Le dijo a la Justicia las cosas que no se les deben hacer a las mujeres. El libro se llama Libre, no valiente porque Ivana transitaba las marchas y las calles de nuestra provincia con un cartel que decía “En la calle quiero ser libre, no valiente”. Para mí es fundamental que en cada lugar y en cada espacio que transitemos las mujeres tenemos que ser libres.

