Becky G: la razón por la que canta en español y habla en inglés

La poca fluidez de la cantante a la hora de mantener conversaciones en la lengua de sus abuelos es a menudo inspiración de memes y chistes en las redes sociales. Así como también de cuestionamientos acerca de la razón por la que canta en un idioma que no domina a plenitud.

Muchos creen que la exponente del género urbano comenzó a cantar en castellano debido al auge de la música latina en todo el mundo, sin embargo, nada está más alejado de la realidad.

Según contó la intérprete de Sin Pijama en una entrevista que ofreció para el portal Candenase, comenzó a cantar en castellano porque se siente más cómoda y le recuerda sus raíces.

"Desde niña yo hablé en inglés, pero siempre me sentí más cómoda cantando en español. Yo creo que fue por sentirme muy conectada con mis raíces. Era una conexión de sangre, de alma. Desde chiquitica he cantado diferentes géneros: reguetón, cumbias, merengues o rancheras, ya que soy mexicana. Y ahora, la música latina me ha dado muchas cosas como artista, me ha inspirado mucho y me ha ayudado a hablar español. Aunque todavía no es perfecto, soy súper ‘pocha’ , pero poco a poco voy mejorando", contó la cantante.