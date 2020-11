Becky G revela que vivió en un garaje con toda su familia

Además confesó que había sido maltratada por personas allegadas que no entendían su forma de expresarse. "Si yo me vestía o me maquillaba era porque necesitaba expresarme y encontré esa forma, había quienes me criticaban", aifrmó en un video que compartió el canal estadounidense.

No Drama, sí flow

La que hoy es una de las más aclamadas intérpretes latinas fue nominada hace unas semanas al premio Latin Grammy en la categoría mejor canción urbana por su canción Muchacha, que interpreta con Gente de zona, continua cosechando éxitos aunque antes su vida no fuera precisamente un sueño.

Hoy, la vida le sonríe a Becky G pues hace apenas unos días lanzó con el cantante Ozuna el tema No Drama que sigue sumando visitas en Youtube sin parar.

Este tema coescrito por Becky G y Ozuna fue producido por Hydro y Elof Loel, y además fue un sueño cumplido para Becky G, quien expresó en su momento que colaborar con Ozuna era uno de los mayores honores que tenía en su vida.

La californiana apunta a tener un 2020 tan exitoso como 2018 y 2019 cuando ganó el premio de música latinoamericana artista femenina y se llevó también la canción del año por su hit Mayores.

Hace un par de días Becky G publicó en su Instagram un video donde invitaba a sus fans a votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuyos resultados hasta el cierre de este texto aún no han sido oficializados.