Becky G se mete en política y genera polémica

¿Cuál fue la polémica?

La crítica dura de parte de sus fanáticos viene Dada porque precisamente Becky G no nació ni vive en Georgia, lo que hizo enfurecer a muchos de sus seguidores y fanáticos, quienes se mostraron inmediatamente en desacuerdo con su postura política.

Fanáticos detractores

No se hicieron esperar los comentarios de varios connacionales nativos de Georgia, que se mostraron como sus detractores: "Tú no eres de Georgia y tu policía no nos representa". "Tu música es una cagada, iluminati". "¿Qué haces tú en mi estado?. "¿Cuánto tiempo tiene Becky G viviendo en Georgia? "Pregunta: ¿uno puede votar si no vive en Georgia? Porque definitivamente, ella no vive aquí".

Tampoco se hicieron esperar los comentarios subidos de tono: "Becky, yo salgo a votar, si tú duermes conmigo". "Regálame 2000$ para una rinoplastia, Becky G".

Fanáticos defensores

Sin embargo, salieron a su rescate, como siempre, varios fanáticos con comentarios halagadores de parte de su fanaticada: "Eres hermosa e increíble", "te amamos", "latinoamericanos presente" y "haces la diferencia en el mundo".

Rebbeca Marie Gómez​, ​ conocida artísticamente como Becky G, es una cantante, compositora y actriz estadounidense.