Belluschi firmó con San Lorenzo hasta fines de 2018

Neuquén.- El Ciclón está en calma. Es que Fernando Belluschi, una de las figuras de San Lorenzo y del fútbol argentino, finalmente renovó ayer su vínculo con el club hasta diciembre de 2018. “Me fue bien en lo personal y nos fue bien en lo colectivo. Son una asociación de cosas que hicieron que tome esta decisión y me quede. Estoy muy contento”, expresó el jugador, pieza clave del equipo de Diego Aguirre

“Llegué a un lugar donde me trataron muy bien. Desde el primer día me sentí muy cómodo”, agregó el jugador que tiene una cláusula de rescisión para irse en julio aunque le restó importancia. “Si firmo, no es pensando en eso, sino todo lo contrario: estar dos años más acá, cómodo, que me traten tan bien y tratar de mantener el nivel. Lo importante es eso”.

Además, Belluschi aseguró que mejora “de a poco” del esguince en el tobillo derecho y que todavía no entrenará a la par de sus compañeros. “Por suerte tenemos tiempo hasta que arranque el campeonato. Cuando esté definitivamente bien, voy a entrenar normal”, afirmó el mediocampista que se ilusiona con una convocatoria para la Selección argentina.

“Sé que estando al mismo nivel que el año pasado se puede dar otra chance. Lo importante es que estoy feliz acá y después, si llega la Selección, mucho mejor”, cerró en ex Newell’s y River.

Botta está

En tanto, Rubén Botta, otro jugador de buen pie que pidió el DT, se convirtió en el segundo refuerzo de San Lorenzo.

“Estoy con muchas ganas. Que te llame San Lorenzo te da ganas de venir. Me motiva mucho, es un club grande, es un sueño estar acá. Espero adaptarme rápido”, aseguró el jugador, de último paso por Pachuca de México.