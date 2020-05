Juan Cruz, que el año pasado triunfó en el TC Pick Up -y este año en el TC-, esta vez en los simuladores no lo logró y quedó noveno. Gastón Rossi se coronó.

Benvenuti no pudo repetir su triunfo en Centenario en la realidad virtual

Juan Cruz Benvenuti (Fiat Toro) no pudo en los simuladores lograr el mismo desempeño que tuvo en la realidad en octubre pasado cuando se adjudicó la competencia de las TC Pick Up en el autódromo de Centenario, un triunfo histórico ya que además, significó la primera victoria de un piloto local en el trazado neuquino. En este mismo circuito este domingo, en la realidad virtual, por la tercera fecha de la Copa Shell, no pudo nunca avanzar a los puestos de vanguardia y terminó noveno. La carrera la ganó Gastón Rossi (Fiat).