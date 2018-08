Benvenuti: "Por suerte la revancha llegó a tiempo"

“Por suerte la revancha llegó a tiempo”, dijo sonriente el joven piloto. “El año pasado gané acá con el TC Pista y estaba desilusionado porque no me fue bien ayer (por el sábado). Pero Leo, a quien le agradezco por haberme tenido en cuenta para esta carrera, me dijo que íbamos a revertir lo sucedido, que me olvidara. Y tuvo razón. Hice lo mejor que pude, hasta llegué a puntear por primera vez en el TC, lo cual es muy importante para mí”, afirmó mientras celebraba en el podio.

“Todo lo que hizo el trinomio (incluye a Emmanuel Pérez Bravo) fue muy bueno y es un orgullo volver a subir al podio en este autódromo”, afirmó.

Por su parte, Daniel Nefa, líder del TC Mouras, quien compartió auto con Gastón Mazzacane (Chevrolet), terminó en el puesto 37 y habló de su experiencia.

“Teníamos un gran auto, pero Gastón tuvo un toque de Juan Pablo Gianini cuando venía tercero. Se rompió toda la parrilla de suspensión y era peligroso el manejo. Tanto a mí como a Gastón Rossi se nos complicó. Al fisurarse la parrilla había que entrar a boxes, soldar, desconectar batería para no quemar el sistema eléctrico, y esa fue la gran limitación. Teníamos un auto inestable para frenar y doblar”, se lamentó el cincosaltense.

"Le dije a Juan Cruz ‘borrá todo lo de ayer, vas a tener desquite acá’. Y fijate el pase que me dio. La verdad, estuvieron bárbaro los chicos”.Leonel Pernía. El Tanito destacó el trabajo del piloto de Villa La Angostura.