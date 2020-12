"Benvenuti puede ser campeón", afirma la prensa tuerca

El máximo responsable del tradicional medio especializado, ahora también en su versión digital, apuntó: "Los 18 puntos de distancia que tiene con Werner no deberían ser un impedimento para soñar con la corona, ya que hay 70,5 en juego. Y esa brecha entre ellos solo fue posible por la contundencia que tuvo el Ford del Memo Corse, que metió tres victorias al hilo. En el GP Coronación de San Juan seguramente será un duelo mano a mano entre ellos, que se mostraron mucho más sólidos y regulares a lo largo del torneo y que son los grandes merecedores de este logro”.

Por su parte, Tomás Gómez, de LU5, consideró: “El TC permanentemente ofrece sorpresas. Y más con tantos puntos en juego. Hay pros y contras para el de Villa La Angostura. Entre lo malo, Werner casi no tuvo puntos flojos durante la temporada y, a la par, la poca competitividad que mostró el Torino de Laboritto Jrs. en clasificación ultimamente. Y entre las cosas a favor que tiene el neuquino está que ya ganó, un requisito que no todos los que pelean con ellos el certamen lo logró".

Una de las figuras de Auto Uno, amplió su análisis: "Sin dudas que Werner llega a la última de banca y con toda la presión en una ya pesada mochila que carga desde hace años. Hasta al más experimentado le tiemblan las piernas en una definición. Por el lado de Juan Cruz, tiene un gran talento y demostró que no se guarda nada. Claro que también hay otros en la pelea. Santero es uno, aunque al recibir apoyo del Memo Corse (el mismo que sostiene económicamente a Werner) no se sabe si hay vía libre para pelearle el título. También está en carrera Manu Urcera, que sin dudas se recuperará, y Gastón Mazzacane, Jonatan Castellano y Christian Ledesma, pero estos tres tienen la obligación de ganar. Benvenuti está obligado a ganar y Werner deberá salir detrás del 7° puesto, ya que a igualdad de puntos, los tres triunfos del paranaense lo consagrarían”.

Por su parte, José Pommarés, de la agencia Telám, consideró: “Hasta Castellano, el cuarto del campeonato actualmente, tienen chances. Desde la lógica, tendría más posibilidades Werner de coronarse pero como dijo el sabio de Juan Manuel Fangio, son carreras de autos y los fierros no entienden de eso... Y a veces son ingratos y te juegan una mala pasada. Lo veo a Benvenuti en condiciones de pelearle de igual a igual. También a Mazzacane que se metió por el 'último minuto' en la definición pero él esta obligado a ganar, ese es el tema. Será clave lo que pase en la clasificación y las series y no me juego por ninguno pero el neuquino puede soñar”, manifestó quien recorrió el país con las carreras de autos.

En tanto, Jorge Fernández Gentile, especialista tuerca del emblemático diario Crónica, sostuvo: “Benvenuti es el que menos presiones tiene, si hace una carrera inteligente y termina delante de Werner, que para mí tiene un poco más de auto que el resto, tendrá grandes chances de coronarse campeón. Potencialmente Mariano es el que está más cerca del título, pero le llega a suceder algo, sufre algún contratiempo, entonces las chances de Benvenuti crecerán. Lo veo bien al neuquino”.

