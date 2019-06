Berni reconoció las llamadas con CFK por Nisman

Las comunicaciones entre el ex funcionario y CFK fueron 31. Empezaron a las 0:36 del lunes 19 de enero de 2015 -dos horas y media después de que hallaran muerto al fiscal en su departamento de Puerto Madero- y terminaron a las 16:07.

El actual senador provincial destacó que “las comunicaciones empezaron a las 0:36”. Y agregó: “Fue un cruce de llamados permanente porque la fiscal Viviana Fein no llegaba, porque yo estaba a 100 kilómetros, porque llovía torrencialmente y porque (Cristina) me preguntaba si había llegado o no. Son todas llamadas cortas. Es lo lógico. Esa noche hablé con el ministro del Interior, con el ministro de Justicia, con todo el mundo. Deben aparecer infinidad de llamadas de periodistas. Era una noticia que conmocionaba al mundo entero... Mire si no voy a hablar con la Presidenta”.