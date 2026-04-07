Furor por Franco Colapinto: se agotaron las entradas para su exhibición en el país en solo media hora

El piloto argentino de la Fórmula 1 participará en un evento por las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

La Ciudad de Buenos Aires volverá a sentir el ruido y la vibración de un auto de Fórmula 1 el próximo 26 de abril, cuando Franco Colapinto https://www.lmneuquen.com/deportes/el-particular-lugar-el-que-franco-colapinto-fue-visto-haciendo-running-n1233863 se suba al emblemático monoplaza E20 de 2012 de Alpine para recorrer un circuito callejero, con miles de personas disfrutando del piloto nacional.

Es tanta la expectativa por ver al argentino, que las entradas que salieron a la venta esta tarde, se agotaron en solo media hora . Aunque esto puede significar una decepción para muchas personas, el evento tendrá una amplia zona de acceso público.

Según la información que circuló desde la organización y a través de periodistas en redes sociales, el evento durará seis horas , y Franco Colapinto saldrá cuatro veces a la pista en diferentes horarios. Además, se especula que podría haber otros autos históricos circulando en las calles.

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires decidieron ampliar el circuito callejero, con casi un kilómetro extra, para que haya una mejor circulación de la gente, y más capacidad en el acceso público.

El circuito, según confirmaron las autoridades, estará en las siguientes calles: "Con este cambio, el trazado abarcará una superficie mayor. Sobre Libertador irá desde el puente de Libertador a metros de Bullrich, hasta Casares/Ugarteche, y también habrá un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/2041516313919562071?s=20&partner=&hide_thread=false BUEEEENOS DÍAS A TODOS



Debido a la alta demanda, la exhibición oficialmente se extiende casi UN KILÓMETRO en sector público! con más razón, no se preocupen si no consiguieron entrada paga.



De todas formas, hoy está la venta general a las 16hs en https://t.co/R45v7D33Mw https://t.co/BubHJwwCEV pic.twitter.com/svYadpask3 — 43 (@ColapintoFiles) April 7, 2026

Todos los sectores pagos garantizan acceso al Fan Zone, un espacio que contará con propuestas de entretenimiento, activaciones de marca y un sector gastronómico exclusivo. Además, se dispondrá de un sector de Hospitality que ofrecerá beneficios diferenciales como vistas únicas de la pista y los codiciados Garage Tours con acceso directo a boxes.

“Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida”, dijo Franco Colapinto días atrás, quien se convertirá en el primer argentino en pilotar un F1 en las calles porteñas. “Es mi forma de devolver un poco de todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, añadió el piloto de Alpine.

La razón por la que el argentino correrá a bordo del emblemático monoplaza E20 de 2012 de Alpine, equipado con un motor Renault V8, es que los reglamentos de la Fórmula 1 no permiten que los autos que se utilizan en la competencia actual, puedan ser usados fuera de los circuitos oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpinef1hub/status/2039416440659353975?s=20&partner=&hide_thread=false | El monoplaza que conducirá Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires



Se trata del Lotus E20 (irá actualizado con la livery del Alpine A526)



Motor Renault V8 pic.twitter.com/ZoGOVWZItC — Alpine F1 Hub (@alpinef1hub) April 1, 2026

El calendario de Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto aprovechará el parate de la Fórmula 1 para poder hacer esta exhibición en Argentina: recién volverá a correr en el GP de Miami el 3 de mayo, tras la última carrera en Japón el 29 de marzo.

Pero este parate no se debe al calendario, sino a un problema aun mayor: el conflicto en Medio Oriente por las constantes amenazas entre Irán y Estados Unidos. Debido a esto, tuvieron que cancelarse los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Estos estaban pactados para el 12 y el 19 de abril respectivamente, por lo que la agenda de Colapinto hubiese sido más apretada.