Así se transformó la zona norte de Neuquén Capital

El cambio que se realiza en el norte de la ciudad capital muestra el desarrollo económico y social que atraviesa Neuquén.

La ciudad de Neuquén Capital se encuentra en constantes cambios y avanza a pasos agigantados. En los años 80' era una ciudad joven y organizada en torno a la Avenida Argentina. Hoy, cuatro décadas después, estamos hablamos de una metrópolis dinámica que más de 700 mil personas la transitan diariamente.

El norte de la ciudad comenzó a tener mayor preponderancia y, en ese corrimiento, la intersección de Soldi y Huilén emergió como un nuevo eje longitudinal y como epicentro de una ciudad que crece hacia donde antes no había nada. Ahora, con nuevas calles, redes de agua y cloacas y nexos eléctricos, se impulsa una planificación de desarrollo habitacional .

Ese impulso inicial fue acompañado por infraestructura vial estratégica. Avenidas como Soldi, Huilén, Los Paraísos y República de Eslovenia -antes apenas huellas- son hoy corredores que estructuran la conectividad del sector. En conjunto, esas obras representaron una inversión cercana a los 28 millones de dólares.

"Cuando decimos que el sector público es la chispa que enciende el motor del desarrollo privado nos referimos a ejemplos como los que se dan acá, en el norte de la ciudad. Desarrollamos las infraestructuras y empezaron a llegar inversiones, como el edificio de Ingeniería Sima y Sancor Seguros en el Polo Científico Tecnológico, o el Instituto Vaca Muerta que YPF instaló en un edificio construido con fondos municipales", explicó Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

Gaido Nicola

El Polo Científico Tecnológico en el norte de la Capital se muestra como un faro. En el lugar ya funcionan dos edificios y se proyecta una tercera nave, en un ecosistema que articula inversión pública y privada para el desarrollo de tecnología aplicada a Vaca Muerta, la biomedicina y la biotecnología. "Acá está el futuro de Neuquén: la Muni, la Provincia, la academia y empresas se unieron para impulsar la Economía del Conocimiento", dijo Nicola.

Obras y mayor pavimentación para Neuquén Capital

Como si esto fuera poco, el crecimiento continúa y la zona permanece en obra permanente. En simultáneo a todo este desarrollo se fueron potenciando todos los sectores aledaños, como lo fue la pavimentación del sector barrio Patagonia en Terrazas, y otros hitos más recientes, como la pavimentación del 100% del Distrito 2, un desarrollo de más de 70 cuadras de asfalto, que incluyó la pavimentación de la Av. Las Bardas, un corredor de 15 cuadras que potencia el Parque Regional Las Bardas (un balcón de la ciudad con postales increíbles).

"Estamos avanzando hacia una ciudad de 15 minutos, creando nuevas calles, conectando barrios y mejorando la calidad de vida de los vecinos", señaló Nicola.

Hoy, esa expansión se traduce en cinco obras simultáneas. Entre ellas, la pavimentación de calle Pilmaiquén, una nueva traza que unirá Soldi con Cabellera del Frío; la finalización de calles Cabellera Esencial y Choique; y el reordenamiento vial de Cabellera del Frío con Av. Raúl Alfonsín.

Obras Neuquén

Más al norte, en Av. Soldi y Los Paraísos, se avanza con la incorporación de estructuras de alta tensión para garantizar la altura adecuada y una circulación plena en la rotonda.

"Esta es una obra fundamental y un ejemplo de crecimiento y expansión, porque cuando el EPEN desarrolló estas infraestructuras eléctricas, la altura libre se pensó para una zona rural y estuvo muy bien en su momento porque así lo era, pero hoy todo este sector se convirtió en epicentro urbano", dijo Nicola. Y sumó: "es la primera vez en la historia que el municipio interviene en una obra de 132 KV, por supuesto cumpliendo con todos los trámites de aprobaciones del EPEN".

Hata hace poco tiempo atrás, la Avendia Soldi no aparecía en Google Maps. Hoy se convirtió en una de las vías más utilizadas por los neuquinos, que continúa extendiéndose y se espera que en un futuro se pueda vincular la Avenida Raúl Alfonsín (ex Ruta Provincial 7) con el Hospital Norpatagónico, atravesando y uniendo diferentes barrios de la ciudad.

Al mismo tiempo, en breve comenzará la pavimentación de Alpataco, que está llamada a convertirse en una avenida de 1.000 metros de extensión, con dos carriles por sentido y una rotonda en su vinculación con Cabellera del Frío.

La ciudad de Neuquén se está redibujando en tiempo real y, donde antes estaba vacío, hoy hay trama. Donde había periferia, hoy hay centralidad. Y en ese movimiento constante, la obra pública no solo acompaña el crecimiento: lo anticipa, lo ordena y lo convierte en futuro.