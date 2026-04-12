En fotos: así instalan el Sagrado Corazón de Jesús en Huinganco

Se proyecta como un nuevo símbolo espiritual y turístico del norte neuquino, integrándose a uno de los recorridos religiosos más importantes de la provincia.

La localidad de Huinganco atraviesa jornadas de alegría con el avance en el montaje del Sagrado Corazón de Jesús, una monumental obra artística que ya comienza a transformar uno de los puntos panorámicos más destacados del norte neuquino. Se trata de una propuesta de gran carga simbólica y espiritual que promete convertirse en un nuevo emblema para la comunidad y en un atractivo dentro del circuito turístico regional.

La escultura , diseñada por el arquitecto y escultor Alejandro Santana, tendrá más de 12 metros de altura y se emplaza en un sector estratégico de la localidad, elegido por sus vistas privilegiadas del entorno cordillerano. Desde allí, la obra no solo podrá apreciarse desde distintos puntos de Huinganco , sino que además reforzará la impronta paisajística y patrimonial del lugar.

El proyecto busca representar a Cristo con una mirada vinculada a la identidad local. Según se informó, la figura fue concebida como la de un pastor en camino, una imagen que pretende integrar la dimensión espiritual con las características productivas y culturales propias de la región del norte neuquino , históricamente ligada a la actividad ganadera y a las tradiciones rurales.

Uno de los elementos más distintivos de la propuesta será la cruz que acompañará la estructura principal. Inspirada en la tradicional Cruz de San Damián, la pieza incorporará un vitreaux especialmente diseñado con imágenes que relatarán la historia de la localidad y de su comunidad. De esta manera, el monumento no solo tendrá una función religiosa y contemplativa, sino también una dimensión narrativa que buscará poner en valor la memoria y la identidad de Huinganco.

Cristo en Huinganco (1)

La iniciativa se integrará formalmente al denominado Camino de la Fe, un corredor turístico y espiritual que conecta distintas localidades, paisajes y expresiones religiosas de la provincia a lo largo de más de 650 kilómetros. Con esta incorporación, Huinganco se proyecta como una nueva parada destacada dentro de ese recorrido que año a año gana relevancia entre visitantes y peregrinos.

La incorporación de la obra representa además una apuesta estratégica para fortalecer el perfil turístico del pueblo, conocido por su belleza natural y por ser uno de los destinos más pintorescos del norte neuquino. El nuevo monumento apunta a ampliar la oferta de atractivos locales y generar un nuevo punto de interés para quienes recorren la región.

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