Bertoldi se sacó por un meme con Julio de Vido

Luego de insultarlo frente a cinco testigos, lo invitó a pelear a la vereda, por lo que fue denunciado ante la Policía y la fiscal Valeria Panoso. Bertoldi negó en forma categórica las agresiones y dijo que sólo le pidió hablar fuera de la radio porque había mucha gente.

La polémica se desató ayer en Centenario cuando el periodista Sebastián Krapp, quien además es director de Red Social Radio, recibió la visita de Bertoldi, visiblemente furioso por un meme que había publicado el conductor la noche anterior. En la foto aparecía el diputado firmando un convenio con el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido detrás de unas rejas, emulando la cárcel de Ezeiza, donde está alojado desde hace unos días.

La foto circula en las redes sociales, incluso por Whatsapp, desde hace unos días y el conductor radial dijo que sólo la subió a su cuenta de Facebook sin poner comentarios al respecto.

Sin transmisión

De acuerdo con los dichos de Krapp y la denuncia presentada en la Comisaría Quinta de Centenario, el episodio sucedió alrededor de las 10:55 cuando el diputado entró “sacado” a la radio y a los insultos pidió hablar con el conductor. Por la situación, Krapp y su equipo tuvieron que interrumpir el programa radial por 10 minutos.

“Salí afuera, puto, esta me las vas a pagar, esto no va a quedar así, te voy a cagar matando, con mi familia nadie se mete, es sagrada”, le habría dicho Bertoldi, según consta en la denuncia que tiene la fiscal Panoso y que hoy será girada también al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Además, siempre de acuerdo con el acta, Bertoldi tuvo que ser controlado por los compañeros de Krapp y retirado del estudio, luego de 10 minutos en los que reiteró las amenazas contra el conductor.

Al parecer, la imagen molestó al diputado provincial, quien irrumpió en la radio ubicada en calle Chile casi Ingeniero Ballester de Centenario, en pleno centro de la ciudad.

Krapp aclaró en la denuncia policial que “en ningún momento en la publicación hice mención a la familia de este señor, por lo que no entiendo por qué me dijo que me metí con su familia”.

Sostuvo que el diputado estaba “alterado” y que algunos miembros del equipo radial intentaron calmarlo para evitar cualquier tipo de inconveniente de salud.

Bertoldi fue dos veces intendente de Centenario (2007-2011 y 2011-2015) y se consolidó como un líder de distrito peronista. También fue candidato a tercer diputado por Unidad Ciudadana, detrás de Darío Martínez.

Repercusión

Agraviado pero sin agresiones

El diputado reconoció que fue a la radio a hablar con el periodista ya que se sintió “agraviado” por el meme publicado (que ya andaba dando vueltas por Whatsapp), pero negó que haya querido agredir al conductor de Red Social Radio.