Biaggio despedazó a Beccacece, que fue a ver al Ciclón

“Yo no haría lo que hizo Beccacece. Uno tiene el derecho de ir a la cancha que quiera, a ver el partido que quiera, pero yo no lo haría”, señaló Biaggio en declaraciones al programa De una con Niembro (AM 990). La actitud de Beccacese molestó al DT de San Lorenzo dado que los rumores señalan que el actual entrenador del Halcón podría ocupar la plaza del Pampa a fin de año. No obstante, Beccacece habría ido a ver al próximo rival en la Superliga, San Martín de San Juan.

Juega Defensa por la Copa

Defensa y Justicia irá en busca de un resultado que le permita mantener sus ilusiones de acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana, cuando visite a Junior de Barranquilla desde las 19:45.