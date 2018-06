¡Bienvenido Francisco! Nació el hijo de Ailén Bechara

En la noche de ayer, Ángel de Brito adelantó que la bailarina ya se encontraba internada a punto de dar a luz. “Internada Ailén a cesárea para recibir a Francisco”, escribió el periodista en Twitter.

Esta mañana la misma Ailén desde su cuenta de instagram anunció la llegada del pequeño: “Les presentamos a Francisco. Nació anoche 19/06. 3.300 kg BIENVENIDO AMOR DE MI VIDA !!!!!”, expresó la flamante mamá junto a una postal donde aparece junto al pequeño y su pareja, Agustín Jiménez.

Un día antes de este gran momento, la rubia compartió un enternecedor video en Instagram en el que “se despidió” de su panza.

"Despidiéndome del estado más maravilloso que me ha tocado vivir. Del más perfecto y mágico. Del más incómodo y cómodo a la vez. El que más me hizo desconocerme y conocerme. Que me hizo llorar y sentir mucha felicidad a la vez. Que me hizo conocer el amor verdadero y más puro. Ese estado pasajero del cual no querés irte nunca, pero esperas que termine. El que sabés que te cambia la vida para siempre. ¡¡¡Ese estado que hace que ames sin conocer!!!", escribió

LEÉ MÁS

Ailén Bechara volvió y mostró su enorme panza

Ailén Bechara, derroche de belleza en Playboy