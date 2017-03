Blindan al Papa y a líderes de la UE

Italia.- En víspera de celebrarse hoy el 60 aniversario del nacimiento de la Unión Europea con la firma de los Tratados de Roma -el 25 de marzo de 1957-, el Papa advirtió ayer que el bloque “corre el riesgo de una involución y de morir” si no se replantea el proyecto, inspirándose en el legado de los padres fundadores. Consciente de que el bloque vive uno de los momentos más oscuros de su historia, bajo una amenaza terrorista que no cede y el riesgo de implosión -con el Reino Unido a días de formalizar su brexit-, Francisco, un papa no europeo, venido desde la lejana Argentina, alertó también sobre los populismos y particularismos “que florecen por el egoísmo”.

Mientras lo escuchaban en silencio los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países del bloque -llegados a una capital hiperblindada y en alerta máxima-, el Papa, que habló de las dificultades actuales, pidió buscar una “nueva hermenéutica para el futuro” y “un nuevo humanismo europeo”. El ambiente no es propicio, porque el espectro cada vez más presente del terrorismo ultraislámico y el temor de desórdenes ha blindado como nunca a la Ciudad Eterna en la época contemporánea. Siete mil agentes de las tres grandes fuerzas policiales italianas, reforzadas por soldados de las fuerzas armadas, toda la red de los servicios de inteligencia y una defensa aérea que prohibió hasta el domingo el espacio aéreo romano, ha creado complejas “jaulas” de seguridad.