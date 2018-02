Boca enfrenta a un rival copado que le pone suplentes

El encuentro se disputará a las 21:30 en el estadio Florencio Sola, será controlado por el árbitro Mauro Vigliano e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

Julio Falcioni, entrenador del Taladro, guarda a los titulares para la Libertadores, pues Banfield viene de caer en su visita a Talleres por 1 a 0 en la fecha pasada de la Superliga, mientras que empató con Nacional de Montevideo 2 a 2 en la ida de la tercera fase de la Copa Libertadores de América. Teniendo en cuenta que el próximo miércoles se jugará la clasificación en Uruguay, el DT decidió resguardar a los habituales titulares y poner ante Boca un equipo alternativo.

Debuta Bebelo Reynoso

Boca viene de vencer como local a Temperley por 1 a 0 y, para seguir a paso firme en la Superliga, Guillermo Barros Schelotto haría una sola variante tomando como referencia al equipo que comenzó jugando ante el Gasolero.

Si bien aún no lo confirmó, Barros Schelotto pondría en el once titular a Emmanuel “Bebelo” Reynoso en lugar de Walter Bou, lo que marcaría el debut del ex futbolista de Talleres con la camiseta de Boca.

Además, Carlos Tevez se colocará como delantero clásico de área, al tiempo que Wanchope Ábila continuará en el banco de suplentes.

Sin público visitante

A pesar de que en un principio las dos entidades habían acordado la posibilidad de que hubiera hinchas visitantes, la dirección de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) negó esa chance y los hinchas de Boca no acudirán al sur bonaerense.

En el historial general en Primera División se registran 91 enfrentamientos. Boca se impuso en 52 oportunidades, Banfield en 18 y se registraron 21 empates. En el último duelo en este estadio, el conjunto xeneize se impuso por 2-0, con dos goles de Darío Benedetto.