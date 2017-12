¿Boca menos 10, River tiene 9?

Por este motivo, River, que quería a Romero, posó sus ojos sobre otro delantero que viene de ser campeón con Gremio en la Libertadores de este año. Se trata de Lucas Barrios, que no renovará su contrato y pasará a ser dueño de su pase, por lo que las negociaciones serían menos complicadas. Otro de los refuerzos que parecen interesar a los dirigidos por Gallardo es un lateral izquierdo ya que el rendimiento de Milton Casco no fue el óptimo. El jugador en cuestión es Enzo Díaz, una de las figuras de Agropecuario de Carlos Casares y podría incorporarse recién en junio de cerrar su pase con el Millonario por su intención de ascender con su equipo actual.

4 goles oficiales convirtió Cardona en 13 partidos en el Xeneize, con 2 asistencias.

Barcos por ahora es rojo

Independiente no se queda atrás en el mercado de pases y Hugo Moyano movió sus piezas. En este caso, habló sobre el posible traspaso del jugador de más proyección del plantel: Ezequiel Barco. Al respecto afirmó: “Hubo una oferta por él. Para algunos estaba vendido, pero no es así. No hay posibilidad de que se vaya por esa plata (12 millones de dólares limpios). Ojalá si viene una oferta de 20 o 30 millones se venda”, en referencia a la cotización del jugador, que incrementó por las últimas actuaciones en la Sudamericana. Uno de los jugadores que pueden abandonar el Rojo es Alan Franco, que es pretendido por el Mineiro de Brasil.

Por su lado, Racing incorporó a Diego Milito como secretario técnico y tiene cerrado el arribo del Chacho Coudet (ver aparte), que habría pedido a Damián Mustos y a Alejandro Donatti, ex jugadores de Central.

D’Onofrio fue reelegido en River

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, fue reelegido por cuatro años más por amplio margen (supera el 70%) en los comicios que se llevaron a cabo en el estadio Monumental. Votaron más de 19.200 socios.

Moyano sigue de presi en el Rojo

La fórmula oficialista entre Hugo Moyano, Pablo Moyano y Carlos Montaña, de la Agrupación Independiente, fue elegida con el 89% de los votos válidos en los comicios por la renovación de autoridades en Independiente. Moyano ordenó bastante las cuentas del Rojo y el miércoles consiguió el lauro deportivo que necesitaba, la Sudamericana.