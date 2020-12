Boca y River, ¿desean otra superfinal de Libertadores?

De los dos, el que a priori tiene más para perder es el Millonario. Porque le daría la chance a su eterno rival de empardar lo de Madrid.

River Plate vs Boca Juniors (3-1) Copa Libertadores 2018 - FINAL VUELTA - Resumen FULL HD

En cambio, si no vuelven a encontrarse en la final, lo ocurrido en la cancha del Real Madrid en 2018 quedará como el único antecedente y los hinchas podrán seguir gastando de por vida con eso a los de Boca. Consciente de ello, Marcelo Gallardo hace poco aseguró:

“Hay mucho morbo, mucho en juego, no sé cuántos tienen esa cosa sincera... Se puede hablar, pero no sé cuántos quieren jugar ese partido otra vez. Nosotros apuntamos a la final, no sabemos si nos va a dar. No se cuántos quieren una final de este tamaño nuevamente, a mí me encanta, no le escapo a eso. Pero sería una falta de respeto creer que vamos a llegar a la final cuando todavía quedan rivales tan duros por sortear. Hablar hoy de eso me parece injusto con los otros. Si se da, bienvenida sea”, analizó Gallardo cuando ambos estaban en cuartos de final.

También es cierto que si el Millo vuelve a amargar al xeneize en un desenlace de Libertadores, el goce y el gaste será doble e incontrastable. El gran nivel del equipo siempre es una garantía.

¿Qué quiere Boca?

Daría la sensación de que es el que más desea la superfinal, por su sed de revancha y por la necesidad de acallar las bromas de los de River. Quiere dejar en claro que “no murió en Madrid”, como le canta el pueblo de la Banda Roja.

Pero a la vez también se expone mucho a una nueva derrota frente a su acérrimo adversario, su karma moderno, que no paró de imponerse en los mano a mano.

Entonces, los fantasmas reaparecen y los temores están.

Lo bueno para Boca es que a nivel funcionamiento encontró su mejor rendimiento en el momento más oportuno, cuando algunos ya lo daban por muerto previo a la revancha con La Academia. “Sería un error pensar ahora en River”, advirtió Fabra.

¿Qué desean, qué conviene? .

Cifras

3

Semifinal de Libertadores consecutivas

Para ambos. River ganó las dos anteriores, a Boca y a Gremio. El xeneize le ganó una a Palmeiras y perdió la restante con el Millonario.

5

Duelos mano a mano le ganó River al xeneize en los últimos años: 3 por Libertadores, incluida una final, otra por Sudamericana y la restante por Supercopa Argentina.

Enzo Pérez titular en el Millo; Boca guarda

El mediocampista Enzo Pérez regresará al equipo titular de River que mañana recibirá a Arsenal partido para el cual el técnico Marcelo Gallardo tiene a todo el plantel a disposición luego de que los jugadores dieron negativo en coronavirus.

La idea de Gallardo es poner un elenco con la mayoría de los habituales titulares para defender la punta en la Zona Campeonato A en el encuentro ante el conjunto de Sarandí que se disputará en el estadio de Independiente a las 21.30.

Además de Pérez, el entrenador también tiene disponible a Ignacio Fernández, quien dejó atrás una lumbalgia, pero se estima que ocuparía un lugar entre los suplentes ya que Gallardo lo resguardaría para el Superclásico ante Boca que será el sábado 2 de enero.

En el caso de Pérez, se recuperó tras haber contraído coronavirus y entraría al elenco titular en reemplazo de Leonardo Ponzio.

Entonces, River jugaría ante Arsenal con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

En tanto, Boca cuidaría jugadores ante Huracán. Si bien habrá que esperar para saber lo que planea Russo, la probable formación xeneize ante el Globo mañana sería: Agustín Rossi; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Emmanuel Más; Nicolás Capaldo; Exequiel Zeballos, Alan Varela, Edwin Cardona; Mauro Zárate y Ramón Ábila.