Bomba de Messi: "En principio no iré al próximo Mundial"

Después de haber anunciado su partida hace Inter de Miami la semana pasada, Lionel Messi volvió a ser noticia mientras disfruta de otra gira con la selección siendo campeón del Mundo. "Jugué mi último Mundial y no se qué pasará en el futuro. No creo que participe en el próximo Mundial, no he cambiado de opinión. Me gustaría estar ahí para verlo pero no voy a participar", afirmó el capitán argentino en diálogo con el medio Chino Titan Sports.