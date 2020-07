Por estos días Will Smith es noticia en el mundo del espectáculo y no precisamente por su desempeño actoral. Sucede que en una reciente entrevista en el programa The Breakfast Club, el cantante August Alsina , de 27 años, confirmó que mantuvo una relación amorosa por años con Jada Pinkett Smith y que Will Smith aprobó el romance, lo que podría ser una señal de que el matrimonio de Hollywood abrió la pareja y fue parte de la nueva tendencia amorosa, el poliamor .

Jada-Pinkett-Smith-and-will-smith.jpg

Alsina entró en la vida de los Smith en 2015, a raíz de su amistad con Jaden, uno de los hijos de la pareja. Sin embargo, no se habría tratado de un affaire secreto, porque, según su versión de los hechos, contó con el visto bueno Will Smith, lo que lo transforma en poliamor. En ese sentido, Will Smith y August habrían mantenido una conversación muy civilizada al respecto. “Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida y me dio su bendición”, afirmó August Alsina el artista de Nueva Orleans durante la entrevista.

August Alsina fue aún más detallista y expresó, “me entregué totalmente a esa relación durante años, y la amé profundamente, hasta el punto de afirmar que podría morirme ahora mismo sabiendo que finalmente he sentido ese amor por alguien”, continuó. Ahora la pregunta que todos se hacen es ¿Por qué August Alsina rompió el silencio luego de tantos años? La respuesta llegó del propio actor quien afirmó que decidió hablar acerca de su romance con Jada solo porque quiere dejar claro que no es un destroza hogares. En realidad, el más perjudicado en toda esta historia de amor fue, en su opinión, él mismo.

2.jpg

A pesar de todo lo ocurrido, Alsina sólo tiene buenas palabras para la pareja, pues destacó que ama a la familia Smith como a la suya propia y que le había molestado el rechazo de esta relación por parte de la actriz estadounidense, de 48 años, 21 años mayor que él.