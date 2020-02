Borracho cayó al canal de desagüe: terminó lesionado y con el auto destruido

Rápidamente acudió un patrullero que circulaba por el lugar y junto con los bomberos locales lograron rescatar al conductor, de más de 50 años, que había quedado atrapado en el interior del auto. Ni bien fue rescatado, fue atendido por personal de salud y trasladado en ambulancia al hospital Natalio Burd de Centenario.

"La mujer, que no quiso identificarse, no tenía lesión alguna. En tanto que el hombre, al que no se le pudo hacer el test de alcoholemia porque fue derivado al hospital, según el informe médico, tenía aliento etílico y politraumatismo leve", señaló el comisario.

