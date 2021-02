Borré renovaría con River, pero en junio partirá a Brasil

Sin embargo, el colombiano firmará la renovación antes, para no sacar provecho de la situación y emigrar como agente de libre. Así, aseguraría ingresos para su actual club, quien lo repatrió de Europa cuando no encontraba espacio deportivo en el Atlético Madrid.

Este mediodía, el periodista de TNT Hernán Castillo fue el encargado de dejar trascender la salida de Borré a la ciudad de San Pablo acompañado de un millonario contrato por los próximos años.

Según informó @HernanSCastillo, el delantero colombiano de River tiene todo arreglado de palabra para continuar su carrera en Palmeiras



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 23, 2021

El fin de semana, al ser consultado respecto a su situación contractual con River, Borré había expresado confianza en la renovación, más allá de no soltar pistas respecto a sus intenciones futuras. “El club hizo un esfuerzo grande para que muchos lleguen. Creo que vamos a llegar a un acuerdo... No hay un mejor lugar para mí que no sea River. Acá soy feliz, la paso bien y no quiero salir apurado", fueron las palabras del atacante que mientras tanto sigue siendo uno de los titulares inamovibles en la estructura ideal del “Muñeco” Gallardo.

El equipo viene de golear a Rosario Central (3 a 0) en su vuelta al Monumental, luego de haber perdido en la fecha inaugural, cuando debutó en La Plata contra Estudiantes (2 a 1). Con 3 puntos es uno de los escoltas del trío de punta y puntaje ideal en la zona 1: Estudiantes, Banfield y Colón de Santa Fe.