Boudou sumó nueva condena por adulterar documentos de un auto

Por la supuesta utilización de documentos truchos de un vehículo Honda en 1992, Boudou ya había sido juzgado en 2017 y absuelto por prescripción, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo y dispuso realizar el nuevo juicio que concluyó este jueves.

A principio de junio, la defensa del ex vicepresidente ya había reclamado su absolución por el caso. El pedido lo había formulado la abogada Graciana Peñafort quien dijo que las acusaciones contra su defendido se basan en "premisas falsas e infundadas" y en que el ex funcionario solo tuvo la posesión y no el domino del auto.

El tribunal que llevó adelante el debate estuvo integrado por los jueces Nicolás Toselli, Gabriela López Iñíguez y Sabrina Namer.

Boudou se encuentra detenido en el marco de la causa Ciccone donde fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, a través de un fallo que ya fue confirmado por la Cámara Federal de Casación penal pero que la defensa del ex funcionario apeló ante la Corte Suprema de Justicia.

LEÉ MÁS

Macri: "Me hago cargo de lo que está pasando"

Habló Macri, sonó la sirena y en Twitter estallaron los memes