Brendan Fraser contó que fue acosado

Según el relato del intérprete, el hecho ocurrió en 2003 y fue Philip Berk, que en ese momento era el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, quien lo manoseó.

“Eso me hizo retirar. Me hizo sentir reclusivo. Sentí que me habían quitado algo”, detalló el actor a la revista GQ, animado por el movimiento contra el acoso sexual Me Too.