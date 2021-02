Trends La Mañana Britney Spears Britney Spears: Netflix prepara documental sobre su vida

La vida de la cantante estadounidense, Britney Spears, no ha dejado de estar en la palestra, debido a los grandes escándalos que ha protagonizado y la tutela, que mantiene su padre sobre la estrella. Por esta razón Netflix ha podría retratar, en un documental, la vida de la cantante que en otrora fuese llamada la “novia de américa”.

De acuerdo con información de la prensa especializada, el documental de Britney que adelanta Netflix es dirigido Erin Lee Carr, quien se especializa en el true crime, y entre su palmares cuenta con obras de la talla de Mommy, Dead and the Dearest, Te quiero, muérete o el más reciente At the Heart of Gold.

Sin embargo, Netflix aún no confirma el desarrollo de este documental, aunque los rumores señalan que la propia Britney podría estar trabajando con la plataforma de Streaming para retratar la verdadera historia de la intérprete de temas como “Oops!...I Did It Again”.