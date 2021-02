El pedido de perdón de Justin Timberlake a Britney Spears

Juntin Timberlake acudió a las redes para hacerse cargo de sus errores tras el lanzamiento del documental Framing Britney Spears, producido por el New York Times, en el que se muestra como los medios acosaron y fustigaron a la princesa del pop durante la primera década del siglo. “He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de lugar o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, expresó el ex integrante de ‘N Sync por haber revelado aspectos de la vida íntima de su ex pareja. “Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson. Me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que les fallé”. Las disculpas con la hermana de Michael Jackson tienen que ver con que, hace 17 años, Timberlake arrancó un bretel del vestido al finalizar el show que compartían en la final del fútbol americano. El “medio topless” provocó un aluvión de quejas y la pérdida de contratos para Jackson, pero no para Timberlake, que consideró lo ocurrido como un simple “problema de vestuario”.