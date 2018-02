Bs. As.: Vidal toma medidas para pibes que van a la escuela

Buenos Aires

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció una serie de mejoras en el área de la educación destinadas a ampliar el Servicio Alimentario Escolar, construir nuevas aulas para el nivel inicial y ampliar la llegada del boleto estudiantil a todos los niveles. Las medidas buscan “poner a los chicos en el centro del sistema pedagógico y ofrecerles buenas condiciones de aprendizaje” porque “la situación económica de su familia no debe ser un obstáculo para que un chico llegue a la escuela”. Vidal hizo hincapié en el transporte, que “es parte de los costos que una familia debe pagar cuando tiene a sus hijos que van al sistema educativo y este no está cerca de su casa. Hace dos años implementamos una demanda de 40 años de espera: el boleto estudiantil gratuito”. Y detalló: “Es para todos los que van a las escuelas públicas, en jardines de infantes, primario, secundario y para casi 300 mil chicos que van a 15 universidades públicas”. La gobernadora dijo que no quiere “que el costo del transporte sea un obstáculo para seguir aprendiendo. El Estado debe estar con las familias, garantizando que esos chicos lleguen a la escuela aunque no tengan cómo pagar el boleto y que tengan una comida al día que les permita aprender”.