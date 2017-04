Bullrich acusó a los docentes de atacar a la policía

El hecho finalizó ayer con el anuncio de un nuevo paro docente que se cumple hoy en las escuelas públicas.

"Durante casi siete horas el Gobierno de la Ciudad estuvo negociando para que no pongan las estructuras porque también hay responsabilidades civiles y penales en estructuras de ese tamaño. Pero bueno, la Policía de la Ciudad estaba parada y los docentes le pegaban patadas por debajo a la policía", agregó la funcionaria anoche en TN.

"Ahora, dejar de vuelta a los chicos sin clases...", lamentó, y acusó a los gremios de "ganar tiempo durante las negociaciones con la Ciudad para reagrupar gente y dar esa imagen. Por eso, el Gobierno de la Ciudad actuó luego como debía. Y resulta que eso dio la excusa para otro día de paro".

También dijo: "Bueno, ahora vamos a ver cuántos docentes paran y cuantos aceptan esta realidad. A mi me parece que las cosas están cambiando, que no hay conducciones sindicales que puedan extorsionar. Y Cambiemos está en ese camino fuerte y no nos vamos a dejar doblegar por los que quieren volver al pasado que ya vivimos".

Ayer, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, anunció la convocatoria a un paro nacional docente para hoy en repudio a la "represión policial" ejercida contra los maestros que el domingo a la noche intentaron instalar una "escuela pública itinerante" frente al Congreso Nacional.