Burumbumbum, este es el 5 de Camerún (y Boca)

“Una de las cosas que quería era conocer a Tchami, por lo que hizo en este club, y tuve la suerte cuando nos visitó”, contó Mayo en una entrevista con diario Olé, después de haberse sumado a la práctica de Primera y, por la falta de volantes, tener la chance de estar el viernes ante San Martín en San Juan.

"En África, Boca es conocido. Cuando supieron que venía a la Argentina, mis amigos y familiares me decían ‘¿Cómo que te vas a Boca?’” Christian Mayo

Volante central

xeneize

“Llegué a fines de octubre del año pasado. Marcelo Housseman, mi representante, se contactó conmigo cuando me vio jugar en un torneo en Shanghai y habló con mi entrenador, primero, y después con mi papá para traerme a Argentina. Cuando vine me probé en quinta, quedé y al tiempo me subieron a reserva. Todos fueron siempre muy amables conmigo. Tanto el Flaco Schiavi, quien me aconseja mucho, como los chicos, mis compañeros. En los ratos libres me escriben ‘¿qué haces, Negro? Vení a tomarte unos mates’... Así hicieron que me sienta muy cómodo desde el primer día. Me gusta cómo juega Gago”, reveló.