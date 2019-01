Buscan bajar la tensión por las obras en las bardas

El Ejecutivo quiere cerrar todos los frentes que tiene abiertos para poder llevar adelante el ambicioso plan que conectará el norte y el sur de la ciudad, algo que hasta el momento se vio imposibilitado por una numerosa cantidad de presentaciones judiciales. Es que, sumados al reclamo de la barriada, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la Defensoría del Pueblo intentan frenar las tareas que comenzaron esta semana.

Según comentó a LM Neuquén la presidenta de la comisión vecinal, Anabella Castañeda, los funcionarios mostraron gráficos y planos que detallaban por dónde pasaría la Avenida de los Ríos y de qué manera afectaría a Rincón de Emilio.

Cabe destacar que la Avenida de los Ríos demandará una inversión superior a 130 millones de pesos.

p08-f02--futura-avenida-de-los-rios.jpg

La principal preocupación de los vecinos eran los desagües, ya que se trata de una zona que corre riesgo de inundación ante las lluvias fuertes y se vio perjudicada cada vez que se trabajó sobre el talud de barda. “Nos dijeron que está contemplado en las obras y que ayudaría al barrio a drenar mejor. Además, charlamos otras cuestiones, como la falta de agua para riego y la pavimentación de las calles troncales”, indicó la vecinalista.

Por su parte, Castejón hizo una autocrítica, al asegurar que los vecinos se manifestaron en contra de las obras porque desde la Municipalidad no informaron correctamente.

Detalló que aceptaron las sugerencias de la gente del barrio de que se adelanten las obras hidráulicas, ya que sostuvo que son importantes para el futuro. “Ahora están de acuerdo con que se hagan las obras”, agregó.

Guillermo Castejón

También los vecinos pidieron a las autoridades que no trabajen en el área protegida Parque Regional Bardas Norte (ver aparte). “Nos aseguraron que no la van a tocar”, contó Castañeda.

Las autoridades esperan que, en el futuro cercano, puedan llegar a un acuerdo con Vialidad Nacional para hacer un empalme con el tercer puente carretero Neuquén-Cipolletti para garantizar una manera rápida y efectiva de llegar al centro de la ciudad sin tener que atravesar la Ruta 7.

p03-pieza.jpg

Las quejas

Rubén Gómez, referente ambiental de la vecinal, cuestionó absolutamente que “la Avenida de los Ríos no conecta ningún río y es meramente un proyecto de desarrollo inmobiliario”.

“Hoy (por ayer) nos confirmaron que no se va a conectar la Avenida de los Ríos con la Ruta 22 a la altura del tercer puente. La justificación de este megaproyecto, que era para la conectividad, no es así”, aseguró. Y criticó que el municipio no los tuvo en cuenta para llevar adelante las obras en la ciudad. “Nos han quitado el derecho a decidir sobre las prioridades de los neuquinos”, reclamó.

p03-f02-proyecto-arboles-avenida-rios.jpg

--> Temor por la poda de árboles con el plan B

La ejecución de la obra está supeditada a la decisión de la Justicia, que tiene que definir si realmente se violaron los derechos de propiedad que tiene la UNCo sobre las tierras. En todo caso, la Municipalidad tiene un plan B, que prevé que la traza de la Avenida de los Ríos pase por la bajada del Observatorio, algo que no deja muy tranquilos a los vecinos porque amenaza con cortar árboles del área protegida Parque Regional Bardas Norte.

Castejón manifestó al respecto que, en primer término, la Municipalidad respeta lo que dice la Justicia. Aseguró que trabajarán en el lugar, luego de que el Juzgado Civil N°1 descartara una medida cautelar que había presentado la Defensoría del Pueblo que intentaba frenar los trabajos, hasta que haya un fallo que les indique que no pueden hacerlo.

obrador bardas norte- avenida de los ríos Pablo Godoy

Contó que tienen una alternativa, por si acaso se encontraran con un fallo a favor de la UNCo. “Tenemos la bajada del Observatorio, que es una obra vial contemplada dentro de los límites del ejido municipal. Es decir, el Parque tiene sus límites y las calles que lo atraviesan también, con lo cual es muy sencillo, se amojona y se trabaja sólo en el espacio que pertenece a la Municipalidad”, detalló.

De cualquier manera, indicó que apuestan a destrabar el conflicto con la casa de estudios. “Yo sigo insistiendo en que esto se dirime en un escritorio y no en la Justicia. Tiene que haber una decisión política de ambas partes y después adaptaremos las cuestiones técnicas”, precisó.