La UNCo irá a la Justicia para frenar las obras de la Avenida de los Ríos

“Entendemos que simplemente van a continuar violando el derecho de propiedad. La Municipalidad está actuando como un intruso en tierras de la UNCo, es como si alguien hiciera una pileta en el patio del vecino sin consultarle”, comentó.

Crisafulli adelantó que esta tarde presentarán un recurso de amparo y una medida cautelar para evitar que el Ejecutivo comience con las obras de ampliación de la Avenida de los Ríos. “No nos ha dejado más alternativa que iniciar acciones judiciales que protejan el derecho de la Universidad de disponer de sus propias tierras y que haga saber a la comunidad que la Municipalidad está actuando por fuera de todas las leyes”, sentenció.

La UNCo tiene proyectos en uno de los sectores que se verían afectados por las obras, por lo que desde hace tiempo le pide al Municipio estudios de impacto ambiental, para conocer de qué manera repercutirán sobre el medio ambiente, y de flujo de tránsito, para saber cuáles son las razones que justifiquen la ampliación.

“Aunque no tuviéramos definido un uso, está claro que el Municipio no puede avanzar sobre el terreno de otro. La verdad es que a nosotros nos asombró que en agosto llamaran a licitación por una obra sobre terrenos que no son de ellos, no tienen ninguna autorización para hacerla”, concluyó.

