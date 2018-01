La joven, identificada como Yamila Ailín Papa, viajó el jueves pasado desde Cutral Co hacia Neuquén capital para trabajar en un servicio de catering. Sin embargo, la familia no conoce quién la contrató ni dónde era la fiesta.

La familia pudo hablar con Yamia por última vez el domingo al mediodía. "A las 12.32 tiene la última conexión (de WhatsApp)", contó Elida, la mamá en diálogo con LM Neuquén.

La joven, madre de tres hijos, debía regresar ese domingo. Ante esa situación, la madre realizó esta tarde la denuncia en la Comisaría del Niño, Adolescente y Familia de Cutral Co.

Esta noche, tras la difusión de la búsqueda, la joven se contactó con su madre. "Me dijo que estaba bien pero no me dijo dónde estaba y detrás de ella se escuchaba la voz de un hombre", contó la mujer a LMN. Y agregó: "No sabemos si se fue por propia voluntad".

La joven le prometió que mañana regresaría a su casa en Cutral Co, no obstante la investigación por el paradero continuaba.

Cualquier información comunicarse con la Policía o al teléfono (0299) - 154693381.