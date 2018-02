Cacho recargado

Sin dudas, la consigna de la presentación ya comenzó a generar polémica en las redes. Mientras algunos hicieron comentarios irónicos al estilo “relájate y canta”, otros lo interpretaron como una provocación dado que, lejos de ser una fecha romántica, el Día de la Mujer conmemora la lucha femenina por lograr igualdad de género. De hecho, el 8 de marzo habrá un paro de mujeres y marchas en distintos puntos del país contra la violencia machista, los femicidios y la discriminación y a favor del aborto legal, seguro y gratuito.

Si lejos de querer provocar, Chacho busca homenajear al género femenino y esbozar una suerte de reparación tras la controversia que generó con sus declaraciones, tiene desde ya asegurada la promoción, dado que casi todos los medios se hicieron eco del anuncio del espectáculo.

Este será el primer encuentro del año entre el cantante y su público antes de presentarse en Rosario el 13 de abril.

Irónica: “Festeja ‘tu día’ con el que te desea que si te violan te relajes!”, retuiteó Malena Pichot.

Seguidilla de controversias

Las desafortunadas palabras de Cacho sobre la violación, a principios de enero, generaron un repudio generalizado, una denuncia en el Inadi y un pedido de disculpas por parte del artista. “Si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas. No es mi característica ofender a la mujer, sino todo lo contrario”, expresó el cantante. Más tarde, volvió a aparecer públicamente y señaló: “Fue algo que se me escapó, que dije sin querer. Pero ¿quién dice qué se puede decir y qué no? Todo este conflicto repercutió en mi salud. Después de todo este disgusto tuve que agarrar de nuevo el oxígeno”.

En el medio, la cantante Vicky Buchino denunció con una extensa carta en Facebook que cuando tenía 16 años fue acosada por Castaña. “Me pediste que te acompañara a un lugar, a lo cual accedí. Había mujeres desnudas bailando y mucho alcohol”, contó Buchino y añadió: “Pero no te conformaste con eso, comenzaste a masturbarte. En mi ‘face’, mientras hablabas de mis ‘atributos’”.

¿Cuál será el setlist del show?

Además de unas cuantas frases desacertadas, Cacho tiene canciones con letras polémicas. “Si te agarro con otro te mato” es sin dudas la más emblemática. “Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapo. Dicen que yo soy celoso, pero no te olvides que yo fui tramposo”, reza el tema que Cacho defendió al decir que no es machista, sino una metáfora divertida. Habrá que ver si la canción será parte del show por el Día de la Mujer.