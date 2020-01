"Cuando aparece un nuevo loteo, se pide que estén los servicios de agua y electricidad provistos para poder habilitarlo, pero en Neuquén hay muchos asentamientos que surgieron sin organización y que no tienen un responsable a quien reclamarle que haga la obra de instalación", sostuvo Ciapponi y aclaró que las normativas vigentes no permiten que Calf instale líneas de media tensión en esas áreas porque no se cumplen los requisitos correspondientes.

La falta de medidores no sólo genera un perjuicio económico para la cooperativa, que pierde unos 180 millones de pesos al año

"Se solicitan cosas como tenencia precaria o ancho de vereda y, como esos requisitos no están, no se puede instalar el medidor", dijo y agregó que el objetivo es flexibilizar estos requerimientos para instalar medidores de manera provisoria con un doble objetivo: contar con conexiones más seguras a la electricidad y poder facturar por el servicio.

Aunque admitió que los requisitos no son pasos burocráticos sino que responden a medidas de seguridad, como se da en la exigencia de ancho de vereda, Ciapponi declaró que "es más peligroso lo que está pasando ahora con la gente enganchada". Sin embargo, explicó que la instalación de estos medidores se haría de manera y provisoria y hasta que se pueda hacer la infraestructura más adecuada para prestar el servicio de la forma más segura posible.

En ese sentido, desde la cooperativa aseguraron que es posible que cubran el costo de las instalaciones ya que la inversión les permitiría cambiar sus ingresos en un nivel significativo. "La pérdida económica es muy grande", aclaró el presidente de CALF.

