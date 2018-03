Caliente por los rumores, Tevez reveló cómo se lesionó

"Me lesioné el gemelo en el gimnasio haciendo un trabajo de fuerza de piernas, lo sentí apenas salí de hacer un ejercicio, antes de hacer el ejercicio de campo lo sentí cargado y decidí salir y esperar hasta el viernes, y ahi se confirmó la lesión", dijo en Radio La Red.

Primero trascendió que se había lesionado jugando al golf y luego se dijo que fue en un partido en la prisión de Bouwer, después de haber visitado a uno de sus hermanos que está preso por el asalto a un blindado.

"Esto que pasa conmigo me hace acordar a la etapa de Román, todo era culpa de él y lo hacían responsable de todo", señaló muy enojado el Apache. "Erran y erran, yo estuve después de Tucumán me fui dos días con mi familia en Córdoba y no toqué los palos de golf, estuve con mis hijas descansando y despejé mi cabeza, volví el martes a la noche y estuve todo el tiempo con mi familia".

Por último, Tevez dijo que no se va a apurar para volver ya que no quiere arriesgar de cara al final del campeonato. "No estoy pensando en mi vuelta. Quiero recuperarme bien. No quiero volver rápido y volver a lesionarme. Cuando esté realmente bien, volveré a jugar", indicó el atacante.

