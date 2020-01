Cambiará el sexo del hijo para no cortarle el pelo

La primaria donde ahora va Farouk le permite el ingreso con la condición que el nene tenga su cabello recogido. La idea de la madre de cambiarle el sexo a su hijo se basa, según ella, en algo concreto: "El cabello en Farouk es parte de su identidad. Le estás pidiendo a alguien que se quite una gran parte de sí mismo para adaptarse a lo que se espera socialmente. Como mujer, si me dicen que me corte el pelo, estaría absolutamente traumatizada. Simplemente no es bueno para su salud mental", arremetió la mujer.

