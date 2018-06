"Cambié mucho"

El 3 de junio de 1968 la Chiqui comenzó a hacer historia en la pantalla chica con el ciclo Almorzando con las estrellas, que luego derivaría en Almorzando con Mirtha Legrand.

La entonces flamante conductora había construido una exitosa carrera en el cine nacional cuando Alejandro Romay y Samuel Yankelevich le ofrecieron ser la cara de un nuevo envío que la tendría como anfitriona de una mesa de invitados de la farándula local.

50 años después, la diva abrió su programa con una sonrisa, agradeciendo a su familia y a la producción que la acompaña actualmente. “Yo he cambiado mucho desde entonces, mi cerebro ha cambiado. Y mi marido (Daniel Tinayre )siempre me ayudaba en ese punto”, destacó.

Recuerdo del primer ciclo

En diálogo con sus invitados (Elisa Carrió, Raúl Lavié, Matías Alé, Luciano Cáceres, Mónica Katz y Fernando Sánchez), Mirtha recordó detalles del primer programa en Canal 9.

“No me acuerdo bien cómo me vestí, imperdonable en mí que soy tan coqueta. Pero era un día como hoy, seminublado. Creo que duraba menos, una hora u hora y media”, indicó. “Había pollo en el menú y estaba mi marido en la mesa. El mozo me sirvió pata y Daniel le dijo ‘no, no, sírvale pechuga que le gusta la pechuga’. Y ahí yo me sentí tan cómoda, como que me relajé, como si estuviera en mi casa”, contó.

“Era inconsciente. Yo decía ‘Bueno, hago este programa y nunca más’”, acotó entre risas.

Legrand relató que después del primer programa recibió el llamado de Romay. “Dije ‘Huy, debut y despedida’. Y me dice ‘Mirtha ¿sabés el rating que tuviste?’. Yo no tenía idea de rating. No sé si me dijo que había tenido 12 o 13 puntos. ‘Qué poco!’, dije yo. ‘¿Cómo poco? ¡Es maravilloso!’, me contestó, y ahí empezó todo”.

“Me criticaron mucho al principio, pero terminó siendo un clásico”, añadió y remarcó: “Era otra Argentina, más mojigata, no se decían palabrotas, se hablaba muy poco de sexo o de los homosexuales, hoy se habla mucho y bien. Yo también hablo y bien, también he cambiado. Yo era diferente, mucho más cerrada de lo que soy ahora”.

Aunque no fue lo más visto del día, la mesa dominguera de Mirtha ganó dentro de su franja horaria y registró picos de 9 puntos de rating.

“Felicitaciones en esta fecha tan importante! En un mundo tan cambiante, tu profesionalismo, permanencia, pasión y sacrificio son admirables. Placer acompañarte en parte de esos años! Te admiro y quiero”.Nacho Viale. Nieto y productor de Mirtha

Único: Mirtha celebró los 50 años de su envío y destacó que es un fenómeno atípico en la televisión.

Los Martín Fierro y el Mundial posponen el festejo

Aunque el sábado y el domingo hubo corte de tortas, brindis y videos que recopilaban momentos destacables de Almorzando con Mirtha Legrand, las emisiones del 50° aniversario tuvieron sabor a poco.

Nacho Viale, productor del ciclo, y las autoridades de El Trece decidieron posponer el festejo para no quedar opacados por la entrega de los premios Martín Fierro –tuvo lugar ayer en la pantalla de Telefe– y el Mundial de Rusia. Tal es así, que la gran celebración se pasó al sábado 4 de agosto.

Desde hace semanas se sabe que Tini Stoessel, Juana Viale, Laurita Fernández, Marcela Tinayre, los Pimpinela y muchas figuras grabaron una ficción que recrea la trayectoria de Legrand y su programa.

La cantante pop se pondrá en la piel de la conductora para recrear sus comienzos, mientras que su nieta estará a cargo de interpretarla en el marco de las décadas del 70 y 80. En tanto, su hija Marcela lo hará a partir de ahí hasta la actualidad. La ex de Fede Bal también se pondrá el traje de la diva.

“En realidad, nunca pensamos en hacerlo antes del Mundial. De hecho, aún estamos rodando el corto que mostrará a las distintas versiones de Mirtha a lo largo de estos 50 años”, explicó Nacho. “(Ella) sabe poco sobre lo que estamos preparando. Queremos que se sorprenda junto con el público”, cerró.

Un aniversario opacado por PH y los escándalos

Lejos de lo que esperaba, Mirtha Legrand llegó a los 50 años de su programa un tanto desgastada por el escándalo que desató el paso de Natacha Jaitt por su mesa, además de los ninguneos de El Trece en spots institucionales (de los que sí participó Marcelo Tinelli como estrella de la señal )y la notable ausencia en el rubro Conducción en los Martín Fierro. A eso se le suma la pulseada por el rating que cada sábado le viene ganando Telefe con Podemos hablar.

Una vez más, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff se impuso sobre La noche de Mirtha y se convirtió en el programa con más audiencia del sábado. Obtuvo 10,4 puntos de rating, con picos de más de 12.

Tal como sucedió otros fines de semana, la cena de la Chiqui ni siquiera llegó a ser el segundo envío más visto, ya que el tanque de Casados con hijos ocupó ese lugar con 8,5 puntos.

La diva de los almuerzos quedó relegada al tercer puesto con un punto menos, más allá del festejo de sus 50 años.