Camilo, castigado con una fecha, se pierde el debut

Ricardo Galasso

galassor@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Camilo Echevarría se perderá el debut en el TC, cuya 80ª temporada se abrirá este fin de semana en Viedma y recién podrá iniciar el calendario en la segunda fecha, en el autódromo de Centenario, el 12 de marzo. Aunque no hubo una comunicación oficial de la ACTC (Asociación de Corredores de Turismo Carretera) sobre una sanción al piloto neuquino, por el toque a dos pilotos en la penúltima carrera en Trelew (Chubut), y por otros incidentes en pista en el campeonato pasado (al menos por ahora), se presume que ese fue el motivo para no autorizarlo a competir desde el inicio del campeonato dado que tenía una sanción en suspenso.

El presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, se reunió ayer en la sede de la categoría con el piloto del Indecar Racing. Del encuentro también participaron miembros de la comisión directiva. En la oportunidad le aconsejaron a Camilo bajar la ansiedad para así evitar futuros toques en pista. Cabe recordar que en otro de los incidentes que tuvo el año pasado también involucró a Gastón Mazzacane, hijo del titular de la categoría.

Si bien Camilo ya tenía el número asignado (el 39) para la temporada y se descontaba su participación, nunca fue oficializada y se barajó una posible sanción de lo ocurrido en Trelew cuando tocó a Mauro Giallombardo, maniobra en la que también perjudicó a Jonatan Castellano.

Por esa acción el piloto de Chevrolet fue excluido en el final de la carrera y, desde entonces, empezó a ser una incógnita su participación en la Máxima, sobre todo porque la ACTC nunca se expidió sobre ese punto y tampoco le llegó al neuquino una invitación oficial para participar. Por lo tanto, todo quedó en veremos.

Incluso, ayer en el cónclave, no le comunicaron una sanción oficial, aunque por la charla que mantuvo con los dirigentes se descuenta que su ausencia en Viedma se debe a un castigo por esas maniobras. El que sí participará es el cipoleño José Manuel Urcera (Chevrolet).

En el TC Pista, debutará el angosturense Juan Cruz Benvenuti, pero no Daniel Nefa (Cinco Saltos) ya que su equipo tiene problemas de presupuesto.

Camilo se reunió con Mazzacane, titular de la ACTC, quien lo autorizó a partir en Neuquén.

3 Las temporadas de Camilo en el TC

Echevarría afrontará su tercera temporada consecutiva en el Turismo Carretera. En la primera corrió con Torino, y en la segunda se pasó a Chevrolet.

Camilo Echevarría. Piloto de Turismo Carretera

1. ¿Cómo evaluás la charla con Mazzacane?

Fue muy positiva. Estoy contento porque voy a poder correr este año. Vamos a arrancar con todo en Neuquén. Tenemos veinte días para trabajar hasta la próxima carrera. Yo me voy a quedar en Buenos Aires y uno de los motores lo va a usar Gini (Esteban) en Viedma, y ahí podremos tener una referencia de cómo responde.

2. ¿Qué consejos te dio?

Siempre es bueno escuchar a gente con tanta experiencia y que ha pasado por tantas categorías. Me dijo que yo me preocupe más en manejar y no tanto en acelerar. Que si uno no estuvo bien en clasificación y terminó atrás, no puede avanzar en carrera. Me dijo que si uno no tiene auto, o el auto no anda bien, en carrera no se puede recuperar lo que no se logró antes, por mucho que lo intente. Me dijo que tenga más tranquilidad, que no corra más que el auto.

3. ¿Vos tenías confianza en que te iban a dejar correr?

Si, totalmente. Sabía de los errores que había cometido y vamos a trabajar desde ahora para evitarlos este año. Estoy muy contento de poder arrancar la temporada, que es lo más importante del año para mí. Vamos a aprovechar que tenemos veinte días más para organizarnos de la mejor forma para conformar una buena base y poder obtener un buen resultado.