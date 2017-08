Camilo: "Este es un gran momento, inolvidable"

galassor@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Es difícil despegar el logro de la selección argentina de vóleibol masculina sub-23 -campeona del mundo ayer al vencer 4-2 a Rusia en El Cairo, Egipto- del entrenador de este grupo de jóvenes gladiadores: Camilo Soto, el neuquino que tocó el cielo con las manos al convertirse en el primer coach en conseguir un título ecuménico para el vóleibol argentino en forma absoluta, ya que ningún equipo nacional había alcanzado la gloria.

Argentina se impuso en la definición con parciales de 15-10, 15-11,16-14, 14-16, 13-15 y 15-9. “Tuvimos mucha garra, humildad y convicción, como en la Copa Davis. Esto lo relacioné en la charla con los chicos. Les dije que Argentina fue campeón cuando logró formar un equipo. Y es lo que hicimos”, resumió.

Con euforia y emoción, Camilo Soto le dijo a LM Neuquén tras la consagración: “Este es un momento increíble. Siempre soñé con el vóleibol y lograr este título es lo máximo”, contó desde Egipto.

“No puedo olvidarme de dónde vengo. Desde que aprendí a jugar al vóleibol en Picún, de todo lo que mis padres me enseñaron y acompañaron en mi carrera deportiva. Sobre todo en el inicio, cuando uno es joven y es lo más difícil. Eso es algo inolvidable, es algo que me caracteriza y me gusta acordarme”, relató.

“La clave para ganarle a Rusia fue sostener la recepción durante todo el partido y la capacidad de rotar a través de Matías Sánchez. Ellos son un equipo físico muy difícil de controlar en bloqueo y defensa. Ante el mínimo error, la diferencia la íbamos a marcar. Durante cuatro sets lo hicimos nosotros y durante dos sets ellos, por eso somos campeones”, destacó y agregó: “Lo que rescato de este equipo es precisamente que hubo un gran grupo fuera de la cancha y un equipo adentro”.

El DT de Gigantes en la Liga Argentina consiguió su segundo título, ya que con este equipo también se consagró campeón de la Copa Panamericana y logró plata en la Copa Panamericana de Mayores que se disputó en el Distrito Federal, en México, y en el Sudamericano de la categoría en Cartagena de Indias, en Colombia, el año pasado.

También se refirió a Julio Velasco, DT de la mayor. “Él nos mostró el camino de cómo hay que laburar para conseguir logros importantes. Él nos inculcó que solamente pensamos en eso en el día a día en cada partido, no en venir a buscar un resultado, y esa fue la clave”, rescató.

“Quiero compartir este logro con Majo (María José), que me banca a muerte y se lleva la parte más difícil, que es contener a mis hijos Simón y Gere cuando no estoy. Se lo dedico a ellos tres, que me acompañan en todo momento y me muero de ganas de abrazarlos”, dijo emocionado. ¡Gigante!

1 Primera vez que un seleccionado de vóleibol logra un título del mundo.

Lo felicitó hasta el Presidente

El logro del seleccionado sub-23 que conduce Camilo Soto generó elogios en todos los ámbitos y el poder político no fue la excepción. Vía Twitter, al entrenador neuquino y sus dirigidos lo felicitaron desde el presidente Mauricio Macri hasta el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez . Un reconocimiento general y merecido.

“Muy contento y orgulloso, por los frutos que dan los equipos de base y por Camilo, quien hizo un gran trabajo como entrenador principal”.Valentín Rolandelli. Ayudante en Gigantes y en la selección argentina sub-21

“Muy contento, algo histórico, lindo para la zona y la gente de Neuquén. Felicitarlo a Camilo, que siga así”. Matías Sosa. Futbolista neuquino de Cipolletti

“Felicitar a Camilo. Las expectativas crecen más en Gigantes, ojalá que pueda transmitir todo lo que adquirió y plasmarlo en resultados”.Javier Sánchez. Jugador emblema de Gigantes del Sur

“Este título mundial es un logro histórico para el vóleibol argentino, fruto del trabajo realizado con todo el equipo de vóley”.Carlos Mac Allister. Secretario de Deportes de la Nación

El equipo campeón

Argentina alistó ayer a Matías Sánchez (1), Germán Johansen (16), Agustín Loser (10), Gastón Fernández (20), Brian Melgarejo (12), Jan Martínez (2). Líbero: Santiago Danani. Ingresaron: Ignacio Luengas (1), Gaspar Bitar, Liam Arreche. Completaron el plantel Andrés Arduino, Edgar Vieira.

“La gente estuvo muy atenta al partido y cuando terminó, nuestro teléfono explotó de mensajes”. Luis, el papá

La familia lo siguió punto a punto y estalló en festejo

Los papás de Camilo, Luis y Susana, vivieron con emoción la consagración de su hijo: “Se lo merecía porque puso mucha dedicación y sacrificio”.

“¡Picún en lo más alto. Campeón del mundo!”. La frase del papá de Camilo, Luis, refleja el sentimiento de la ciudad del viento, que celebró la conquista más importante del vóleibol argentino en la historia de este deporte, a la par del bronce en Seúl 88.

“Esto es histórico”, señaló el progenitor de Camilo, también hombre del vóleibol, quien le inculcó el amor por este deporte. Ayer, junto a su esposa Susana, como muchos de los habitantes de este pueblo, vibraron con la conquista del Cami pegados al televisor o a la compu. “Cuando empezamos a perder, Susana se fue a la pieza, como ocurrió contra Cuba en semis. Y ahí, ganamos”, estalla Luis en una carcajada que se adivina sonora en una ciudad habitada por el silencio.

“Cuando terminó el partido, explotaron nuestros teléfonos con llamadas y mensajes de todos lados. La gente acá en Picún estuvo muy atenta al partido”, contó.

Entre los mensajes recibidos destacó el de Diego Yacuvovich, el armador de refuerzo que llegó allá por el año 93 (en ese tiempo Picún jugaba lo que era la Liga Nacional). “Pensar que Camilo me alcanzaba la pelota en el gimnasio, me dijo”, contó.

“Nosotros nos abrazamos llenos de felicidad. Susana lloraba de la emoción. Sentimos una alegría inmensa por Camilo, porque le puso mucha dedicación y sacrificio. A veces llegaba a Neuquén y se venía en colectivo y regresaba el domingo a la tarde para visitar a su familia, siempre cumpliendo con nosotros”, relató emocionado.

Sucesos recientes con alto impacto mundial de zonales

El deporte de la región viene siendo noticia bastante seguido a nivel mundial.

En noviembre del año, el cipoleño Mariano Hood integró el equipo argentino que ganó la primera Copa Davis de la historia, como subcapitán.

También el año pasado, el zapalino Marcos Acuña se convirtió en el primer neuquino en ser convocado a la selección nacional de fútbol. El Huevo se dio el gusto de debutar ante Colombia y luego también ingresó contra Bolivia, ambos por eliminatorias, con Bauza como DT. Con Sampaoli jugó en una gira y sigue en la consideración.