Camilo y Eva Luna sufrieron por culpa del Covid-19

Eva Luna y Camilo señalaron en su podcast “El Rincón De La Tribu” que lo más complicado fue no poderse abrazar ni besar una vez que el intérprete de “Tú Tu” regresó a su casa, pues eso era lo que ambos más querían; sin embargo, aprendieron a hacerle frente a la situación con la mejor actitud posible hasta que ella sanara.

“La verdad a mí me pareció bastante feo ese momento. Para mí es muy importante que me den un abrazo o por lo menos la mano. Dormir juntos es la felicidad para mí y no lo podíamos hacer. Estuvimos juntos en el departamento con el covid una semana y eso era más difícil que estar separados. Literal era nuestra primera vez estando juntos sin poder realmente estar juntos. Fue espantoso”, dijo Evaluna sobre su separación con Camilo.