Cancelan Deadshot, la última película de Will Smith

Estados Unidos. El spin-off de Escuadrón suicida a cargo del legendario Will Smith no se verá en los cines. La productora DC anunció la baja a este título después de que Walter Hamada tomara el lugar de Geoff Johns como productor general de las películas de superhéroes y no le gustara nada la recaudación que tuvo el film original.