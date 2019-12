Cancún: una nena fue atacada por dos delfines

Lexi no solo resultó herida en piernas y pies por los ataques de los delfines, sino que además terminó con mucho miedo, ya que los animales la arrastraron debajo del agua, ante los desesperados intentos de los entrenadores para rescatarla. Finalmente uno de ellos logró sacarla del lugar y la trasladó a un lugar seguro. La madre de la nena se quejó de que la empresa a cargo de la actividad que contrataron como parte de un paquete turístico no respondió a los reclamos. Y advirtió que los delfines no fueron retirados, por lo que podrían agredir a otros turistas.

