"Nico del Caño yendo al gimnasio es Nico tiene caños. Nico del Caño no usa tarima, tiene gran tamaño. Nico del Caño no gasta la plata, es Nico tacaño. Nico del Caño cagándote a pedos es Nico regaño. Nico del Caño de antaño en la cola del baño bailando en el caño. Nico del Caño en el caño fumándose un caño metiendo un caño", reza el trap titulado "Del Caño full versión", creado por el usuario de Twitter The Brayan (@simonelmono) que pegó fuerte en el microblogging.