"Me robaron plata, tarjetas y la cartera. Por suerte estaba sin mi hija (Martina, de cinco años). Lloré, lloré y lloré todo el día. Me dolía todo el cuerpo. Hoy arranqué el día con otra actitud porque si no, no querés salir más a la calle. Te da pánico", agregó.

Según trascendió, la pareja de Alejandro Borensztein cree que los ladrones la reconocieron, ya que la miraron a la cara y le dijeron: “Quedate tranquila que no te vamos a pegar”.

Embed @La990Radio muchas gracias @javierlanari @Fabidiksha @rozuasnabar @polloperezok y a todo el equipo. Todavía estoy en shock, me duele todo. Pero gracias a Dios, fue solo un robo.. desagradable, violento. Pero estoy un poco mejor. Gracias oyentes por el cariño. — Viviana Canosa (@vivicanosaok) 30 de octubre de 2018

En enero de 2017, Viviana había sido testigo de un asalto sobre la misma avenida, pero a la altura de Palermo. Y también relató en su cuenta de Twitter: "Recién me salvé de milagro de un robo violento. Asaltaron a un señor que estaba casi al lado mío. (Avenida del) Libertador y Scalabrini Ortiz. Armados".