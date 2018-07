Canosa reconoció que volvió con el padre de su hija

Finalmente, el revival fue blanqueado en las últimas horas a través de dos posteos en Instagram. Viviana publicó dos fotos anunciando la reconciliación que se produjo hace un mes y medio. Primero una junto a Marina Borensztein, en la que escribió “Cuñadas!“, y luego otra junto a Alejandro, bajo el título: “Amor“.

"Mes y medio reconciliados. Me hizo una gran declaración de amor. Volvimos y estamos felices“

"Mes y medio reconciliados. Me hizo una gran declaración de amor. Volvimos y estamos felices"

Este martes, la periodista le confirmó a Tomás Dente, en Nosotros a la Mañana, que está nuevamente con el padre de su hija: “Mes y medio reconciliados. Me hizo una gran declaración de amor. Volvimos y estamos felices“, expresó por WhatsApp.

Cuñadas!

Luego, en diálogo con el portal Ciudad.com, Canosa ratificó la noticia: “¡Confirmadísimo! Hace un mes y medio que nos reconciliamos”, expresó con la felicidad de quien apuesta con todo a los sentimientos más profundos.

"Ayer me vieron en la radio besándome en la puerta, ahí me empezaron a llamar todos, incluidos mis compañeros. Yo pensé que no nos estaba viendo nadie y sí... Así que me cargaron mucho cuando subí al estudio. A partir de ahí dije ‘¿para qué ocultarme si está todo más que bien?’ La verdad es que no voy a jugar a las escondidas", agregó.

“La foto que subí de él abrazándome es como somos nosotros”, definió sobre este presente que la vuelve a unir a Borensztein .

En marzo pasado, la periodista había confirmado su divorcio del escritor: "Hice un duelo largo y ya no me entra una bala ahora. Lo único que me importa es mi hija Martina. Por eso, las decisiones se toman por los hijos también".