Cantando: Cinthia Fernández reveló la reacción de su nena

Aunque sorprendió al jurado del Cantando 2020 y obtuvo una devolución general bastante buena, Cinthia Fernández recibió una baja calificación de Oscar Mediavilla , el exitoso productor, empresario y compositor musical quien además es esposo de la aclamada Patricia Sosa . Óscar le puso un 5 a la presentación de la panelista de " Los Ángeles de la Mañana " y las reacciones no tardaron en llegar.

Este jueves, 15 de septiembre, Cinthia Fernández reveló en "Los Ángeles de la Mañana" (programa conducido también por Ángel de Brito) la reacción de sus tres nenas a su presentación del Cantando 2020. Pero la más chica, Francesca (de 5 años) se hizo escuchar recién su mami entró a casa: "Cuando entré, la más chiquita, que es tremenda, lo primero que me dijo fue 'al que te puso un 5 le hago así (mostrando el dedo medio)'".

Después la angelita continuó: "Tenían una emoción. Se acostaron como a las tres de la mañana. Yo me desmayé. Además es el día de su cumpleaños (de las gemelas). Me esperaron despiertas".

La devolución de Oscar Mediavilla

Oscar Mediavilla, quien calificó la actuación de Cinthia Fernández con cinco (5) puntos, aseguró que le gustó la dramatización pero que la parte del canto no lo convenció mucho. “Me gustó la puesta, pero el canto no. Estuviste bien al decir que sos un desastre, no lo sos tanto. En dos o tres años podés ser una cantante más o menos buena”, disparó.